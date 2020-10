Cristiano Ronaldo ancora positivo sbotta su Instagram | ' Il tampone una cata'

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) IlCovid? 'È una c...ata': è il giudizio che dà, in un commento su, costretto a saltare il confronto con il Barcellona di Messi perché. 'Pcr is ...

ZZiliani : Cristiano #Ronaldo ha detto che tamponi sono una porcheria. Se pensi che la porcheria sia invece quello che ha dett… - RobertoBurioni : Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima par… - tancredipalmeri : Gravissimo post di Cristiano Ronaldo, dicendo che “il tampone Covid è una str...ata” ??????? - BorisSollazzo : Cristiano Ronaldo dopo questa uscita su Instagram dovrebbe ricevere la fascia da capitano dei bianconeri. Ha dimost… - BeoDontLie : RT @RobertoBurioni: Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partite… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo

"Mi sento bene e in salute. Forza Juve". Cristiano Ronaldo affida ai social la sua delusione e la sua rabbia per la 'mancata guarigionè dal Covid. Tanto da aggiungere, in un commento, "Pcr è una str.."Il tampone è una str...". Cristiano Ronaldo ha risposto così ad un commento dopo aver postato una sua foto in cui ha ...