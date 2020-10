Coronavirus, Brusaferro: "Presto test più facili da utilizzare" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA - Silvio Brusaferro , presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, rispondendo a una domanda della senatrice Castellone durante l'audizione in Commissione igiene e sanità del Senato, ha ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA - Silvio, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, rispondendo a una domanda della senatrice Castellone durante l'audizione in Commissione igiene e sanità del Senato, ha ...

icittadini : Coronavirus, Brusaferro: “Non mollare presa sugli asintomatici, vanno tracciati. Adattare le misure della scuola al… - PicenoTime : Coronavirus, Brusaferro: “Epidemia largamente diffusa in tutta Italia, non mollare su asintomatici”… - abruzzoweb : CORONAVIRUS, BRUSAFERRO: “EPIDEMIA LARGAMENTE DIFFUSA IN ITALIA” - giusvo : #Coronavirus, l’allarme dell’Iss: il #virus è ovunque Dopo il nuovo record di #contagi, #Brusaferro: aumentano i… - AlexTheMod : RT @ilriformista: #Coronavirus, l’allarme di #Brusaferro: “Indice Rt oltre 1 in tutte le Regioni, età media dei contagiati di 40 anni” @ist… -