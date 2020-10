Contagi in salita: sono quasi 25mila. Lo scienziato Piot: la pandemia è solo all’inizio (Di mercoledì 28 ottobre 2020) sono 24.991 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo il bollettino di oggi. sono 205 i morti registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime a 37.905 da inizio emergenza. Da ieri effettuati 198.952 tamponi. Aumentano ancora i ricoverati in terapia intensiva con 1536 casi (+125 da ieri). Gli attualmente positivi sono 276.457 (+21.367), mentre 275.404 i guariti (+3.416). sono i dati elaborati dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile. La Lombardia la regione con più Contagi Per quanto riguarda le singole regioni, ancora in aumento i nuovi casi in Lombardia (+7558), 2827 in Piemonte, 2427 in Campania. Nel Lazio sono 1963, mentre la regione meno Contagiata è il Molise (+19). Sestili: rischiamo 40mila ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 ottobre 2020)24.991 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo il bollettino di oggi.205 i morti registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime a 37.905 da inizio emergenza. Da ieri effettuati 198.952 tamponi. Aumentano ancora i ricoverati in terapia intensiva con 1536 casi (+125 da ieri). Gli attualmente positivi276.457 (+21.367), mentre 275.404 i guariti (+3.416).i dati elaborati dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile. La Lombardia la regione con piùPer quanto riguarda le singole regioni, ancora in aumento i nuovi casi in Lombardia (+7558), 2827 in Piemonte, 2427 in Campania. Nel Lazio1963, mentre la regione menoata è il Molise (+19). Sestili: rischiamo 40mila ...

E' stato inoltre registrato un altro decesso, un paziente di 82 anni, che porta a 11 il totale dei morti dall'inizio della seconda ondata di contagi. I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ...

"Le misure restrittive servono a scongiurare un nuovo lockdown, che danneggerebbe ancora in misura maggiore l’economia del Paese". Così il premier Giuseppe Conte nel corso di un question time alla Cam ...

