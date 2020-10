Cene in hotel con sconti sulle camere: così i ristoratori aggirano obbligo di chiudere alle 18 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Fatta la legge trovato l’inganno, si dice alla maniera italiana. Qui però l’inganno in realtà non c’è, c’è solo l’inventiva e un pizzico di coraggio di alcuni imprenditori che provano a fare (onestamente) il loro lavoro in un momento davvero difficile. Per i ristoratori chiudere alle 18 significa non servire la cena, momento che per alcuni rappresenta il maggior incasso. Tempo poche ore dall’uscita dell’ultimo Dpcm firmato da Conte e sul web sono circolate le prime idee. Una su tutte, servire la cena a chi si ferma anche a dormire. Già, perché il provvedimento vieta “il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico”, ma consente ancora “senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Fatta la legge trovato l’inganno, si dice alla maniera italiana. Qui però l’inganno in realtà non c’è, c’è solo l’inventiva e un pizzico di coraggio di alcuni imprenditori che provano a fare (onestamente) il loro lavoro in un momento davvero difficile. Per i18 significa non servire la cena, momento che per alcuni rappresenta il maggior incasso. Tempo poche ore dall’uscita dell’ultimo Dpcm firmato da Conte e sul web sono circolate le prime idee. Una su tutte, servire la cena a chi si ferma anche a dormire. Già, perché il provvedimento vieta “il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico”, ma consente ancora “senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ...

Cena al ristorante e notte in camera, gli hotel aggirano la chiusura alle 18

MONTECATINI. "Un nuovo modo di passare una serata, in totale sicurezza". È così che l’hotel Ercolini&Savi e l’annesso ristorante "La pecora nera" cercano di dare scacco al (quasi) lockdown (l’ultimo D ...

