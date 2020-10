Caso Saguto: attesa oggi sentenza per l'ex giudice, Procura chiede 15 anni di carcere (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Caltanissetta, 28 ott. (Adnkronos) - E' iniziata al bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta l'ultima udienza del processo che vede imputata, tra gli altri, Silvana Saguto, l'ex Presidente della sezione Misure di prevenzione di Palermo, nel frattempo radiata dalla magistratura che, secondo l'accusa "era a capo di un sistema perverso e tentacolare" di gestione dei beni sequestrati. Un sistema che, per i pm sarebbe stato composto da magistrati, avvocati, prefetti, vertici delle forze dell'ordine. La sentenza è prevista per la tarda serata di oggi. Sono 73 i capi di imputazione a carico dell'ex giudice. Alla fine della requisitoria fiume i pm Maurizio Bonaccorso e Claudia Pasciuti, alla presenza dell'allora Procuratore Amedeo Bertone, ora in pensione, avevano chiesto per l'ex ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Caltanissetta, 28 ott. (Adnkronos) - E' iniziata al bunker delMalaspina di Caltanissetta l'ultima udienza del processo che vede imputata, tra gli altri, Silvana, l'ex Presidente della sezione Misure di prevenzione di Palermo, nel frattempo radiata dalla magistratura che, secondo l'accusa "era a capo di un sistema perverso e tentacolare" di gestione dei beni sequestrati. Un sistema che, per i pm sarebbe stato composto da magistrati, avvocati, prefetti, vertici delle forze dell'ordine. Laè prevista per la tarda serata di. Sono 73 i capi di imputazione a carico dell'ex. Alla fine della requisitoria fiume i pm Maurizio Bonaccorso e Claudia Pasciuti, alla presenza dell'alloratore Amedeo Bertone, ora in pensione, avevano chiesto per l'ex ...

