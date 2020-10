Alfonso Signorini svela chi potrebbe entrare venerdì al GF Vip (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Alfonso Signorini lunedì sera ha scoperto la presunta positività al Covid di una delle 3 new entry del GF Vip e infatti nessuno dei nuovi vipponi è potuto entrare in casa con gli altri concorrenti. Ieri Gabriele Parpiglia ha svelato che Giulia Salemi e Stefano Bettarini probabilmente dovranno rifare nuovamente la quarantena, anche se negativi al tampone. Quindi venerdì non ci saranno nuovi ingressi? In realtà sembra che la porta rossa si aprirà, almeno per un nuovo vippone. Durante Casa Chi Alfonso Signorini ha dichiarato che nella prossima puntata vedremo l’arrivo di Paolo Brosio e forse anche di altri personaggi. “La puntata di lunedì è stata molto difficoltosa. Abbiamo saputo che uno dei 3 nuovi era un ... Leggi su biccy (Di mercoledì 28 ottobre 2020)lunedì sera ha scoperto la presunta positività al Covid di una delle 3 new entry del GF Vip e infatti nessuno dei nuovi vipponi è potutoin casa con gli altri concorrenti. Ieri Gabriele Parpiglia hato che Giulia Salemi e Stefano Bettarini probabilmente dovranno rifare nuovamente la quarantena, anche se negativi al tampone. Quindi venerdì non ci saranno nuovi ingressi? In realtà sembra che la porta rossa si aprirà, almeno per un nuovo vippone. Durante Casa Chiha dichiarato che nella prossima puntata vedremo l’arrivo di Paolo Brosio e forse anche di altri personaggi. “La puntata di lunedì è stata molto difficoltosa. Abbiamo saputo che uno dei 3 nuovi era un ...

