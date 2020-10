Uomini e Donne | Trono Over e Trono Classico | le anticipazioni di oggi 27 ottobre

Leggi su italiasera

(Di martedì 27 ottobre 2020) Cosa succede? La domanda si ripete giorno dopo giorno, perché il programma di Maria de Filippi si fa sempre più avvincente. Il dating show di canale 5 continua a macinare numeri da record, merito anche dell’unione dei due troni che ora vivono nello stesso studio. Messe da parte leufficiali fornite dalla trasmissione, bisogna far fede alle registrazioni delle puntate per provare a capire cosa andrà in onda a. Proviamo a farlo anchecon ledel 27. Sophie esce con Nino Nella puntata odierna il protagonista dovrebbe essere il, con Sophie in prima linea. La tronista, ...