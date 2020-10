Un uomo su 8 a rischio cancro prostata, al via 'un baffo per la prevenzione' (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos Salute) - Nel nostro Paese 1 uomo su 8 ha probabilità di ammalarsi di tumore della prostata nel corso della propria vita. Novembre è il mese della prevenzione e della cura della salute maschile, un aiuto in più per accendere i riflettori sui controlli. È proprio durante questo mese, infatti, che si svolge, ogni anno, 'Movember', dall'unione di 'Moustache', parola inglese per baffi, e 'November'. Quest'anno, Janssen Oncology, con il patrocinio di Europa uomo, promuove la campagna nazionale 'Un baffo per la prevenzione', per accrescere nel nostro Paese la consapevolezza sull'importanza della prevenzione, soprattutto in un momento difficile come quello che siamo vivendo, e la conoscenza sul tumore della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos Salute) - Nel nostro Paese 1su 8 ha probabilità di ammalarsi di tumore dellanel corso della propria vita. Novembre è il mese dellae della cura della salute maschile, un aiuto in più per accendere i riflettori sui controlli. È proprio durante questo mese, infatti, che si svolge, ogni anno, 'Movember', dall'unione di 'Moustache', parola inglese per baffi, e 'November'. Quest'anno, Janssen Oncology, con il patrocinio di Europa, promuove la campagna nazionale 'Unper la', per accrescere nel nostro Paese la consapevolezza sull'importanza della, soprattutto in un momento difficile come quello che siamo vivendo, e la conoscenza sul tumore della ...

Roma, 27 ott. (Adnkronos Salute) - Nel nostro Paese 1 uomo su 8 ha probabilità di ammalarsi di tumore della prostata nel corso della propria vita. Novembre è il mese della prevenzione e della cura ...

