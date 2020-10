“Si è suicidato”. Choc nel calcio: il giovane calciatore trovato morto. Caduto in depressione dopo la scelta della celebre squadra (Di martedì 27 ottobre 2020) È morto Jeremy Wisten, ex talento della academy del Manchester City, domenica è morto a 17 anni. Soffriva da tempo di depressione accentuatasi dopo essere stato mandato via dale giovanili dei Citizens. Anche la sua ex società e diversi compagni di squadra hanno voluto rendere omaggio, compreso Tommy Doyle che era fresco di esordio in prima squadra. Sebbene non ci siano state conferme sulla causa della morte di Jeremy Wisten, diversi rumor affermano che l’adolescente si sia tolto la vita. Si ritiene che Wisten soffrisse di problemi di salute mentale e depressione che lo avrebbero dunque portato al suicidio. La madre di Jeremy, Yakosah, da quando è stata messa al corrente della morte del ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) ÈJeremy Wisten, ex talentoacademy del Manchester City, domenica èa 17 anni. Soffriva da tempo diaccentuatasiessere stato mandato via dale giovanili dei Citizens. Anche la sua ex società e diversi compagni dihanno voluto rendere omaggio, compreso Tommy Doyle che era fresco di esordio in prima. Sebbene non ci siano state conferme sulla causamorte di Jeremy Wisten, diversi rumor affermano che l’adolescente si sia tolto la vita. Si ritiene che Wisten soffrisse di problemi di salute mentale eche lo avrebbero dunque portato al suicidio. La madre di Jeremy, Yakosah, da quando è stata messa al correntemorte del ...

