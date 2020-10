Sei Nazioni donne, vince l’Inghilterra (Di martedì 27 ottobre 2020) E’ l’Inghilterra la squadra vincitrice del Sei Nazioni donne 2020 con una partita in anticipo. Nello scorso turno la Francia non è riuscita a battere la Scozia, aprendo di fatto la strada del titolo alla squadra inglese. Doveva essere compito delle transalpine cercare la vittoria negli ultimi due match per cercare di ostacolare la vittoria inglese ed invece non sono riuscite ad andare oltre il pareggio contro la Scozia. Una gara terminata 13-13. L’Inghilterra ha giocato l’ultima partita, ormai 7 mesi or sono quando strapazzò il Galles per 66-7, vincendo così tutte e quattro le partite e conducendo ora il campionato con sei punti di vantaggio sulla Francia. Quali sono stati i commenti? Non sono mancate ovviamente le dichiarazioni a riguardo, l’allenatore Simon Middleton ha detto: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 27 ottobre 2020) E’ l’Inghilterra la squadra vincitrice del Sei2020 con una partita in anticipo. Nello scorso turno la Francia non è riuscita a battere la Scozia, aprendo di fatto la strada del titolo alla squadra inglese. Doveva essere compito delle transalpine cercare la vittoria negli ultimi due match per cercare di ostacolare la vittoria inglese ed invece non sono riuscite ad andare oltre il pareggio contro la Scozia. Una gara terminata 13-13. L’Inghilterra ha giocato l’ultima partita, ormai 7 mesi or sono quando strapazzò il Galles per 66-7,ndo così tutte e quattro le partite e conducendo ora il campionato con sei punti di vantaggio sulla Francia. Quali sono stati i commenti? Non sono mancate ovviamente le dichiarazioni a riguardo, l’allenatore Simon Middleton ha detto: ...

