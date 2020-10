Pellegrini: "Tampone ancora positivo, non ce la faccio più a stare a casa" (Di martedì 27 ottobre 2020) "Ho fatto il Tampone, purtroppo è ancora lievemente positivo" . È l'annuncio di Federica Pellegrini durante una diretta Instagram. "Ora spero che giovedì un nuovo Tampone mi dia il via libera - ha ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 ottobre 2020) "Ho fatto il, purtroppo èlievemente" . È l'annuncio di Federicadurante una diretta Instagram. "Ora spero che giovedì un nuovomi dia il via libera - ha ...

Agenzia_Ansa : #Pellegrini: 'Ho accompagnato mamma a fare il tampone'. Parte la polemica, la nuotatrice costretta a precisare: 'Tr… - ValerioVolpi9 : È incredibile quanto si lagna e si lamenta Federica Pellegrini, in più in modo scellerato è andata fuori per accomp… - sportface2016 : #Nuoto, #Pellegrini: 'Spero che giovedì un nuovo tampone mi dia il via libera: non ce la faccio più a stare a casa' - ale95italy : Ma fatemi un pò capire. La asl di Napoli non manda a giocare la squadra locale a Torino per paura della propagazion… -