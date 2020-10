Oscar Isaac potrebbe diventare Moon Knight per Disney+ (Di martedì 27 ottobre 2020) Moon Knight Oscar Isaac in trattative per interpretare il protagonista della serie tv Disney+ Oscar Isaac sarebbe pronto a fare il salto da Star Wars a Marvel restando sempre nel confortevole mondo Disney. L’attore, che sarà anche protagonista della miniserie HBO versione contemporanea di Scene da un matrimonio di Ingmar Bergman, potrebbe diventare un eroe. Oscar Isaac è infatti vicinissimo a firmare per il ruolo da protagonista di Moon Knight nuova serie tv Disney+ tratta dal fumetto Marvel. Secondo quanto riporta deadline le trattative sarebbero in una fase molto avanzata e quindi si aspetterebbe solo l’annuncio ufficiale, ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 27 ottobre 2020)in trattative per interpretare il protagonista della serie tvsarebbe pronto a fare il salto da Star Wars a Marvel restando sempre nel confortevole mondo Disney. L’attore, che sarà anche protagonista della miniserie HBO versione contemporanea di Scene da un matrimonio di Ingmar Bergman,un eroe.è infatti vicinissimo a firmare per il ruolo da protagonista dinuova serie tvtratta dal fumetto Marvel. Secondo quanto riporta deadline le trattative sarebbero in una fase molto avanzata e quindi si aspetterebbe solo l’annuncio ufficiale, ...

