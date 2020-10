Nicola Di Bari in rianimazione dopo un intervento al cuore (Di martedì 27 ottobre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 27 ottobre 2020) L'articolo MeteoWeb.

ROMA, 27 OTT - Nicola Di Bari è ricoverato in rianimazione all'Ospedale San Raffaele di Milano. A darne notizia è il suo manager, Franco Mariello. Le condizioni del cantautore pugliese si sono ...

Di Bari, vincitore per due volte del Festival di Sanremo e autore di brani entrati nella storia della musica leggera italiana come Chitarra suona piu' piano o La prima cosa bella, ha compiuto 80 anni ...ROMA, 27 OTT - Nicola Di Bari è ricoverato in rianimazione all'Ospedale San Raffaele di Milano. A darne notizia è il suo manager, Franco Mariello. Le condizioni del cantautore pugliese si sono ...