‘Ndrangheta in Emilia, 42 condanne al processo Grimilde. Vent’anni di carcere all’ex consigliere comunale di Fdi a Piacenza (Di martedì 27 ottobre 2020) Quarantadue condanne su 48 imputati e 217 anni complessivi di carcere. Esiste, eccome, una cosca di ‘ndrangheta in Emilia Romagna, con base a Brescello (in provincia di Reggio Emilia), che ha continuato a compiere azioni losche anche dopo il gennaio 2015, quando un centinaio di arresti tagliò le gambe alle famiglie mafiose di origine cutrese. Lo ha stabilito a Bologna nel tardo pomeriggio di lunedì 26 ottobre, al termine del rito abbreviato nel processo Grimilde, il giudice per le indagini preliminari Sandro Pecorella, accogliendo l’impianto accusatorio e la quasi totalità delle richieste presentate dal sostituto procuratore antimafia Beatrice Ronchi. Le pene più pesanti, 20 anni di carcere a testa (nonostante lo sconto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Quarantaduesu 48 imputati e 217 anni complessivi di. Esiste, eccome, una cosca di ‘ndrangheta inRomagna, con base a Brescello (in provincia di Reggio), che ha continuato a compiere azioni losche anche dopo il gennaio 2015, quando un centinaio di arresti tagliò le gambe alle famiglie mafiose di origine cutrese. Lo ha stabilito a Bologna nel tardo pomeriggio di lunedì 26 ottobre, al termine del rito abbreviato nel, il giudice per le indagini preliminari Sandro Pecorella, accogliendo l’impianto accusatorio e la quasi totalità delle richieste presentate dal sostituto procuratore antimafia Beatrice Ronchi. Le pene più pesanti, 20 anni dia testa (nonostante lo sconto ...

MediasetTgcom24 : 'Ndrangheta, 20 anni all'ex presidente del consiglio comunale di Piacenza #Piacenza - clikservernet : ‘Ndrangheta in Emilia, 42 condanne al processo Grimilde. Vent’anni di carcere all’ex consigliere comunale di Fdi a … - Noovyis : (‘Ndrangheta in Emilia, 42 condanne al processo Grimilde. Vent’anni di carcere all’ex consigliere comunale di Fdi a… - orientamentibla : RT @giuliocavalli: Giuseppe Caruso, ex presidente del consiglio comunale di Piacenza di Fratelli d’Italia è stato condannato a 20 anni in a… - massimolanza : RT @giuliocavalli: Giuseppe Caruso, ex presidente del consiglio comunale di Piacenza di Fratelli d’Italia è stato condannato a 20 anni in a… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ndrangheta Emilia Ue: linee guida governo su Recovery, 'Ricerca e Sviluppo sopra media Ue' Affaritaliani.it