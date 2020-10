Milan, Pioli sorride. Rebic torna ad allenarsi in gruppo (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Milan sorride per le condizioni di Ante Rebic. L’attaccante croato, infatti, oggi è tornato ad allenarsi in gruppo. Il croato è assente dal 27 settembre, quando riportò una lussazione al gomito sinistro dopo una caduta nella sfida tra Crotone e Milan. Il giocatore difficilmente verrà schierato giovedì in Europa League con lo Sparta Praga, ma sarà nuovamente a disposizione di Pioli per la sfida di domenica contro l’Udinese. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 ottobre 2020) Ilper le condizioni di Ante. L’attaccante croato, infatti, oggi èto adin. Il croato è assente dal 27 settembre, quando riportò una lussazione al gomito sinistro dopo una caduta nella sfida tra Crotone e. Il giocatore difficilmente verrà schierato giovedì in Europa League con lo Sparta Praga, ma sarà nuovamente a disposizione diper la sfida di domenica contro l’Udinese. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

