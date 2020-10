M5s | Lezzi | rinvio Stati generali sarebbe opportuno

(Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 27 OTT - "Il Paese è stremato, in questo momento è indispensabile che tutto il governo e il Parlamento lavorino senza alcuna distrazione. Rinviare gli, ...

Rinviare gli stati generali sarebbe opportuno, quindi, vista la situazione così difficile. E in questo concordo con Alessandro Di Battista". Lo dice la senatrice M5s ed ex ministro Barbara Lezzi.Eloquenti le assenze: non c’erano il barese Giuseppe Brescia (vicino a Fico) e la salentina Barbara Lezzi (contraria ad accordi con i dem ... dal centrosinistra e dal M5S sono molto simili», mentre ...