Lo Stato deve fare lo Stato: se si smarrisce in guerrette particolaristiche arriveranno gli avventurieri (Di martedì 27 ottobre 2020) Lasciamo perdere i diplomatismi. Qui la situazione è seria. Il Dpcm varato dal Governo non è il bancone di un supermercato: prendi quello che ti piace e rifiuti quello che non ti convince. Se l'...

In tale veste ha predisposto assieme agli altri componenti, il poco pubblicizzato Piano Pandemico Regionale, che sarebbe dovuto essere utilizzato appieno, sin dal gennaio 2020 con tutte le sue ...

Crisi Covid: “Il settore musicale ha perso il 97%, siamo all’anno zero”

Il Governo è il Governo, ma questo si affida a una macchina che deve far funzionare le cose: qualsiasi cosa faccia il Governo, la macchina scoppietta, va piano etc. È chiaro che stare dietro al ...

