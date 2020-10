La città russa abbandonata sulla riva del fiume Kos’va (Di martedì 27 ottobre 2020) Nel territorio di Perm si trova la città fantasma di Verkhnyaya Gubakha: un tempo importante sito industriale, oggi luogo di desolazione e abbandono. Russia: la città fantasma di Verkhnyaya Gubakha su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 27 ottobre 2020) Nel territorio di Perm si trova la città fantasma di Verkhnyaya Gubakha: un tempo importante sito industriale, oggi luogo di desolazione e abbandono. Russia: la città fantasma di Verkhnyaya Gubakha su Notizie.it.

ClaraMutsc : RT @La7tv: #lariachetira @AndreaPurgatori: 'Io i treni regionali li ho presi e non so come non mi sono preso il Covid, è un miracolo, è una… - La7tv : #lariachetira @AndreaPurgatori: 'Io i treni regionali li ho presi e non so come non mi sono preso il Covid, è un mi… - prosciuttoxcx : ho sognato di fare un viaggio a vladivostok (città russa vicino alla corea del nord) e faceva davvero freedo si con… - Russia_Italia : Come si vive nella città russa che si affaccia su un enorme cratere? Il Forum “Russia-Italia” ha condiviso questo… - TeodoroMaggi : @Mat87Vic @thejumper_94 A Milano si pattinerà e si farà tanto altro, d'altronde anche Torino ha avuto le Olimpiadi!… -

Ultime Notizie dalla rete : città russa Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera