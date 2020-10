Ilaria Capua: “Vaccino per il Covid non arriverà a breve e non ci sarà per tutti. Spero nell’immunità di gregge” (Di martedì 27 ottobre 2020) Bisognerà imparare a vivere col coronavirus, perché il vaccino non arriverà a breve. A dirlo è Ilaria Capua, la virologa italiana che lavora all’Università della Florida, in un’intervista al Corriere della Sera. “Ad oggi un vaccino per il Covid innanzitutto non c’è. Secondo, non abbiamo certezza che quelli che sono in via di sviluppo siano efficaci – spiega la virologa – Terzo, non sappiamo neanche se l’efficacia possa essere raggiunta con una dose o se ce ne vorranno di più, perché alcuni coronavirus sono dei pessimi immunogeni”. Oltre a questi problemi, bisogna considerare che ci sono limiti nella produzione e nella distribuzione delle dosi. “È necessario che le persone capiscano che al primo giro non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Bisognerà imparare a vivere col coronavirus, perché il vaccino non arriverà a. A dirlo è, la virologa italiana che lavora all’Università della Florida, in un’intervista al Corriere della Sera. “Ad oggi un vaccino per ilinnanzitutto non c’è. Secondo, non abbiamo certezza che quelli che sono in via di sviluppo siano efficaci – spiega la virologa – Terzo, non sappiamo neanche se l’efficacia possa essere raggiunta con una dose o se ce ne vorranno di più, perché alcuni coronavirus sono dei pessimi immunogeni”. Oltre a questi problemi, bisogna considerare che ci sono limiti nella produzione e nella distribuzione delle dosi. “È necessario che le persone capiscano che al primo giro non ...

