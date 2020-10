Ghost of Tsushima in nuove bellissime immagini che mostrano il processo creativo dietro al gioco (Di martedì 27 ottobre 2020) Torniamo a parlare del mondo di Ghost of Tsushima grazie ad un approfondito articolo pubblicato dal Blog di PlayStation. In questo articolo, Ian Jun Wei Chiew, Lead Concept Artist di Sucker Punch Productions, mostra diversi concept art e bozzetti che sono stati utilizzati per creare ambientazione, personaggi e nemici presenti all'interno del gioco. Le immagini pubblicate sono davvero tante, ma lungo questa news potete trovarne alcune selezionate.L'idea generale e la storia a cui ha lavorato lo studio è basata sull'invasione mongola del Giappone avvenuta nel 1274 e il protagonista è un superstite di tale invasione che si cimenta nell'ardua impresa di difendere la sua terra. Con questi punti principali ben in mente, il team ha iniziato a ricercare e studiare ogni materiale possibile sulla cultura giapponese ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 ottobre 2020) Torniamo a parlare del mondo diofgrazie ad un approfondito articolo pubblicato dal Blog di PlayStation. In questo articolo, Ian Jun Wei Chiew, Lead Concept Artist di Sucker Punch Productions, mostra diversi concept art e bozzetti che sono stati utilizzati per creare ambientazione, personaggi e nemici presenti all'interno del. Lepubblicate sono davvero tante, ma lungo questa news potete trovarne alcune selezionate.L'idea generale e la storia a cui ha lavorato lo studio è basata sull'invasione mongola del Giappone avvenuta nel 1274 e il protagonista è un superstite di tale invasione che si cimenta nell'ardua impresa di difendere la sua terra. Con questi punti principali ben in mente, il team ha iniziato a ricercare e studiare ogni materiale possibile sulla cultura giapponese ...

