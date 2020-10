Forum Automotive - Scudieri Anfia | La fusione FCA-PSA è una grande occasione per l' indotto italiano

Leggi su quattroruote

(Di martedì 27 ottobre 2020) Non tutto; perduto: la crisi; anche opportunità. Dopo le tavole rotonde che hanno raccolto lallarme di Case e dealer per il crollo delle trattative in concessionaria, ilraccoglie oggi un po dottimismo per bocca di Paolo, presidente dell(Associazione nazionale filiera industria automobilistica): nonostante lemergenza coronavirus, infatti, il ceo e patron del gruppo Adler vede in prospettiva possibili benefici per lindustria delle quattro ruote e del suo.Ghiotta. LaFCA-PSA (che a breve dovrebbe ottenere il via libera dallEuropa, ndr) costituisce unaper affrontare in modo efficace temi come la ...