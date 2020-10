Eur | chiede a un passeggero di indossare la mascherina sul bus | autista aggredita brutalmente

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 ottobre 2020) “Devila, per favore”. Una giusta e lecita richiesta quella di una conducente di un bus Atac che questa mattina, invece, è statada un. E’ accaduto in zona Colombo, all’Eur. L’uomo, che non indossava il dispositivo di protezione obbligatorio, ha pensato bene di scagliarsi contro l’: ha rotto una bottiglia e l’ha ferita all’occhio. Episodi del genere non sono nuovi alle cronache. C’è chi cerca di far rispettare le norme per arginare la diffusione del virus e chi, noncurante di ogni disposizione, risponde con violenza. Sulla questione si è così espresso Pietro Calabrese, l’assessore alla Città in movimento di Roma Capitale: “Una vile aggressione ...