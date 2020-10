È tempo di scelte coraggiose, se non ora quando? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Siamo rientrati in un incubo collettivo. Dove è finita l’Italia indicata dall’Oms, a settembre, come un modello da seguire? Guardavamo con sufficienza i paesi europei entrati nell’occhio malefico della pandemia pensando già al Recovery Fund e a grandi progetti da presentare a Bruxelles. In meno di due settimane è cambiato tutto. Gli esperti l’avevano preannunciato in estate, sia pure con cautela: una seconda ondata sarebbe stata molto probabile. Non gli abbiamo voluto credere, e soprattutto abbiamo fatto ben poco per … Continua L'articolo È tempo di scelte coraggiose, se non ora quando? proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Siamo rientrati in un incubo collettivo. Dove è finita l’Italia indicata dall’Oms, a settembre, come un modello da seguire? Guardavamo con sufficienza i paesi europei entrati nell’occhio malefico della pandemia pensando già al Recovery Fund e a grandi progetti da presentare a Bruxelles. In meno di due settimane è cambiato tutto. Gli esperti l’avevano preannunciato in estate, sia pure con cautela: una seconda ondata sarebbe stata molto probabile. Non gli abbiamo voluto credere, e soprattutto abbiamo fatto ben poco per … Continua L'articolo Èdi, se non ora? proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : tempo scelte Bundesliga, gli arbitri spiegheranno in tempo reale le scelte del Var via Twitter Raffaele La Russa Champions League, Atalanta Ajax: primo tempo

Le scelte di Gasperini e Ten Hag: il tecnico nerazzurro proverà Ilicic dal 1’; Pasalic, invece, sostituirà de Roon. Ten Hag si affiderà all'asse offensiva formata da Antony-Traoré-Neres nel solito 4-3 ...

Lettera aperta libera propositiva e costruttiva all’attuale Governo in tempo di pandemia covid19

Lettera aperta, libera, propositiva e costruttiva all’attuale Governo e a chi ha il potere di mettere in atto soluzioni, in tempo di pandemia covid19 Nota del direttore: Mi sorge un dubbio… siamo sicu ...

