Dpcm | corteo di protesta a Viareggio

A Catania c’è stato un lancio di bombe carta davanti alla Prefettura, a Treviso un corteo di un migliaio di persone e a Viareggio c’è stato lancio di fumogeni e petardi. A Pesaro c’è stata ...

VIAREGGIO (LUCCA), 27 OTT - Manifestazione promossa da commercianti e esercenti a Viareggio (Lucca) stamani contro il Dpcm Covid-19 e la chiusura delle attività. C'erano ristoratori con pentole e ...

