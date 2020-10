Debole Piazza Affari e il resto d’Europa (Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si confermano deboli le principali borse europee, attorno al giro di boa, con gli investitori timorosi per il costante aumento di contagi da coronavirus e per le ulteriori ricadute sull’economia. Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,182. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.903,1 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 38,9 dollari per barile. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +129 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,71%. Tra gli indici di Eurolandia piatta Francoforte, che tiene la parità, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si confermano deboli le principali borse europee, attorno al giro di boa, con gli investitori timorosi per il costante aumento di contagi da coronavirus e per le ulteriori ricadute sull’economia. Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,182. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.903,1 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 38,9 dollari per barile. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +129 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,71%. Tra gli indici di Eurolandia piatta Francoforte, che tiene la parità, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. ...

