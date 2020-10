DAYDREAMER, anticipazioni dell’1 e 7 novembre 2020 (Di martedì 27 ottobre 2020) anticipazioni settimanali di DAYDREAMER – le ali del sogno, trame puntate di domenica 1 e sabato 7 novembre 2020: Huma, approfittando della crisi fra Can e Sanem, cerca di spingere il figlio fra le braccia di Ceyda. Il tentativo non ha successo ma porta Sanem sull’orlo della follia: cerca di chiarirsi con Can raggiungendolo al rifugio dove sospetta sia andato con Ceyda, ma il chiarimento non riesce e i rapporti restano tesi.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 28 ottobre 2020Emre chiede conto ad Aylin di una trama spionistica che sta tessendo insieme a Fabbri ai danni dell’azienda, trama in cui anche Deren viene coinvolta quando Aylin le suggerisce uno slogan rubato dal quaderno di Sanem, grazie al quale Deren guiderà la ... Leggi su tvsoap (Di martedì 27 ottobre 2020)settimanali di– le ali del sogno, trame puntate di domenica 1 e sabato 7: Huma, approfittando della crisi fra Can e Sanem, cerca di spingere il figlio fra le braccia di Ceyda. Il tentativo non ha successo ma porta Sanem sull’orlo della follia: cerca di chiarirsi con Can raggiungendolo al rifugio dove sospetta sia andato con Ceyda, ma il chiarimento non riesce e i rapporti restano tesi.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE,puntata di mercoledì 28 ottobreEmre chiede conto ad Aylin di una trama spionistica che sta tessendo insieme a Fabbri ai danni dell’azienda, trama in cui anche Deren viene coinvolta quando Aylin le suggerisce uno slogan rubato dal quaderno di Sanem, grazie al quale Deren guiderà la ...

redazionetvsoap : #Daydreamer #Anticipazioni Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #trame - StefaniaStefyss : RT @FanClubAlbatros: Anticipazioni #DayDreamer ???? #CanYaman - ItsLucyEm : DayDreamer, anticipazioni Turchia: CeyCey crede che Can soffra di una grave malattia - lillydessi : Daydreamer, Demet Ozdemir fa un Gesto coraggioso per tutte le Donne - - 68Scoglio : RT @FanClubAlbatros: Anticipazioni #DayDreamer on line ??????? #CanYaman -