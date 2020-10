Covid | Altamedica esulta | via libera ai tamponi molecolari anche dai privati

Leggi su dire

(Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA – “Da oggi Altamedica potrà eseguire tamponi molecolari per il Covid. Lo ha stabilito una sentenza del Tar del Lazio, che di fatto ha aperto all’esecuzione da parte dei privati dei tamponi molecolari, stigmatizzando nettamente l’operato della Regione Lazio in favore dei cittadini, che potranno eseguire i test in tempi rapidi, senza file, e avere risposte nel giro di 24 ore, con la garanzia di massima affidabilità. I tamponi potranno essere eseguiti su prenotazione online, con richiesta del medico, anche in assenza di sintomi, a un prezzo inferiore rispetto a quello erogato dalle strutture private delle altre Regioni d’Italia”. Così, all’agenzia Dire, Claudio Giorlandino, direttore scientifico del centro Altamedica di Roma, commentando la sentenza del Tar del Lazio.