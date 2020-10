Covid-19, muore al Moscati un 71enne di Saviano (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto questa mattina, nell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un 71enne di Saviano (Na). L’uomo era arrivato al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 5 ottobre scorso per una frattura di femore. Risultato positivo al nuovo Coronavirus, era stato ricoverato al Covid Hospital. Il 22 ottobre è stato trasferito in Malattie Infettive per essere sottoposto, con l’adozione di tutte le misure di sicurezza, all’intervento chirurgico al femore, eseguito ieri mattina. Stamane le condizioni del paziente si sono aggravate e a nulla sono valse le manovre per tentare di rianimarlo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto questa mattina, nell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliera San Giuseppedi Avellino, undi(Na). L’uomo era arrivato al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 5 ottobre scorso per una frattura di femore. Risultato positivo al nuovo Coronavirus, era stato ricoverato alHospital. Il 22 ottobre è stato trasferito in Malattie Infettive per essere sottoposto, con l’adozione di tutte le misure di sicurezza, all’intervento chirurgico al femore, eseguito ieri mattina. Stamane le condizioni del paziente si sono aggravate e a nulla sono valse le manovre per tentare di rianimarlo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid muore Covid, donna muore a 30 anni durante un volo: ma la compagnia aerea non sapeva che avesse il virus Il Messaggero Covid-19, al “Moscati” di Avellino muore un 71enne

Covid-19, al “Moscati” di Avellino muore un 71enne. Il decesso questa mattina, nell’Unità operativa di Malattie Infettive. L’uomo, di Saviano in provincia di Napoli, era arrivato al Pronto soccorso ...

Covid-19, al "Moscati" di Avellino muore un 71enne. Il decesso questa mattina, nell'Unità operativa di Malattie Infettive. L'uomo, di Saviano in provincia di Napoli, era arrivato al Pronto soccorso ...