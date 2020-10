Coronavirus | andiamoci piano col parlare di crescita esponenziale dei contagi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 ottobre 2020) Parlando di, è di moda l’espressione “”. Il termine è quasi onnipresente negli articoli e interviste sull’epidemia. Dal Corriere della Sera a Famiglia Cristiana, passando per Repubblica, la Stampa ecc. Così il quotidiano milanese riporta un intervento di Paolo Giordano che attribuisce la gravità della situazione appunto allae non lineare dei, forte della sua laurea in Fisica e di un libro sul. Su Famiglia Cristiana abbiamo una spiegazione con la storiella dell’inventore degli scacchi e del re. Ma in tutto questo qualcosa non va.e anche lineare sono termini matematici che richiedono poi una specificazione ...