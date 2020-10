Carlo Conti condurrà Affari Tuoi (Di martedì 27 ottobre 2020) Carlo Conti Affari Tuoi torna in tv. Il game show di Rai1 sarà di nuovo in onda da gennaio 2021 con una la conduzione di Carlo Conti. Il presentatore fiorentino ridarà vita al gioco dei pacchi a tre anni dalla sua ultima puntata, trasmessa nel marzo 2017 sotto la guida di Flavio Insinna. L’impegno di Conti, di cui già si vociferava da tempo, è stato confermato ieri ad UnoMattina durante un collegamento con lo stesso presentatore. L’ulteriore notizia è che il ritorno di Affari Tuoi avverrà in prima serata: si ipotizza al sabato sera. Non male per un game show che tre anni fa era stato bruscamente interrotto proprio per gli ascolti ormai poco soddisfacenti ottenuti in access. Il ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 27 ottobre 2020)torna in tv. Il game show di Rai1 sarà di nuovo in onda da gennaio 2021 con una la conduzione di. Il presentatore fiorentino ridarà vita al gioco dei pacchi a tre anni dalla sua ultima puntata, trasmessa nel marzo 2017 sotto la guida di Flavio Insinna. L’impegno di, di cui già si vociferava da tempo, è stato confermato ieri ad UnoMattina durante un collegamento con lo stesso presentatore. L’ulteriore notizia è che il ritorno diavverrà in prima serata: si ipotizza al sabato sera. Non male per un game show che tre anni fa era stato bruscamente interrotto proprio per gli ascolti ormai poco soddisfacenti ottenuti in access. Il ...

ziabudidde : #GFvip nella casa del GF ci sono parecchi “elementi” per il prossimo programma di Rai uno TALE QUALE con Carlo Conti - Notiziedi_it : Antonella Clerici e Carlo Conti guidano la speciale programmazione Rai a favore dell’Airc dal 1 al 8 novembre - CrisPiomby : Manifestare contro il coprifuoco che contribuisce a far fallire i negozi sfondando le vetrine degli stessi. In prat… - poutkids : la devo smettere di sognare Carlo Conti - LiguriaMarco : @see_lallero Sai come chiama le sue figlie la brandi? Me lo ricordo da una puntata di domenica in con Carlo Conti... Le chiama 'le brandine' -