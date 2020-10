Calcio: Paratici 'minaccioso' con arbitro, multa 15mila euro (Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 27 OTT - Il dirigente della Juventus Fabio Paratici è stato sanzionato dal giudice sportivo con una ammenda di 15mila euro, più diffida. "Non autorizzato, al termine del primo tempo - si ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 27 OTT - Il dirigente della Juventus Fabioè stato sanzionato dal giudice sportivo con una ammenda di, più diffida. "Non autorizzato, al termine del primo tempo - si ...

ZZiliani : Il bello dei media italiani, tv e giornali nessuno escluso, è che rappresentano #Paratici come il Sommo Pontefice d… - NCN_it : #JUVENTUS, #PARATICI ANCORA UNA VOLTA MULTATO PER AVER MINACCIATO L'ARBITRO #PASQUA - Yogaolic : RT @ZZiliani: Il bello dei media italiani, tv e giornali nessuno escluso, è che rappresentano #Paratici come il Sommo Pontefice del calcio.… - Jose_Orlando_94 : RT @CorSport: #Paratici, altra multa: 'Atteggiamento minaccioso verso l'arbitro' - partenopeoswiss : RT @CorSport: #Paratici, altra multa: 'Atteggiamento minaccioso verso l'arbitro' -

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Il dirigente della Juventus Fabio Paratici è stato sanzionato dal giudice sportivo con una ammenda di 15mila euro, più diffida. "Non autorizzato, al termine del primo ...

Altra ammenda per Paratici: 15mila euro di multa per aver criticato l'arbitro

Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, è stato punito con un'ammenda di 15mila euro, come specificato dalla nota seguente. "[...] in quanto non autorizzato, al termine del primo tempo, ...

