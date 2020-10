Bruges-Lazio, sospese le quote scommesse dei bookmakers (Di martedì 27 ottobre 2020) sospese le quote dei bookmakers per la partita Bruges-Lazio a causa di alcuni sospetti circa la positività al coronavirus di dieci giocatori biancocelesti. La società capitolina sta rifacendo i tamponi, stando a quanto filtra, a un gruppo di giocatori che oggi non è sceso in campo per la rifinitura. Tra questi anche Immobile e Luis Alberto. Qualora i biancocelesti non dovessero arrivare a 13 giocatori della lista Champions a disposizione, la partita contro i belgi non si potrebbe giocare. Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020)ledeiper la partitaa causa di alcuni sospetti circa la positività al coronavirus di dieci giocatori biancocelesti. La società capitolina sta rifacendo i tamponi, stando a quanto filtra, a un gruppo di giocatori che oggi non è sceso in campo per la rifinitura. Tra questi anche Immobile e Luis Alberto. Qualora i biancocelesti non dovessero arrivare a 13 giocatori della lista Champions a disposizione, la partita contro i belgi non si potrebbe giocare.

tancredipalmeri : I bookmaker hanno appena sospeso le giocate su Bruges-Lazio. Diverse notizie riportano sospetti di focolaio - calciomercatoit : #BrugesLazio, emergenza per #Inzaghi: 11 assenti per la gara di domani, possibile allarme #coronavirus - sportface2016 : #BrugesLazio, sospese per precauzione le quote scommesse da parte dei bookmakers - sportface2016 : #Lazio in totale emergenza in vista del #Bruges, dieci assenti a sorpresa nella rifinitura - ArturoDb72 : RT @tancredipalmeri: I bookmaker hanno appena sospeso le giocate su Bruges-Lazio. Diverse notizie riportano sospetti di focolaio https://t.… -