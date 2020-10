Bonaccini: "Il governo dovrebbe modificare il decreto, ora indennizzi robusti" (Di martedì 27 ottobre 2020) Una critica costruttiva e non come quelle della destra che inneggiava al libera tutti e faceva selfie senza mascherina per tutta l'estate. 'Se poi il governo potesse prevedere qualche correzione" al ... Leggi su globalist (Di martedì 27 ottobre 2020) Una critica costruttiva e non come quelle della destra che inneggiava al libera tutti e faceva selfie senza mascherina per tutta l'estate. 'Se poi ilpotesse prevedere qualche correzione" al ...

MediasetTgcom24 : Covid, Bonaccini: 'Il governo valuti delle correzioni al Dpcm' #Coronavirusitalia - Tg3web : Stefano Bonaccini, presidente Emilia Romagna e presidente della Conferenza stato regioni ospite del Tg3. Il confron… - rosarioT1970 : RT @Michele_Anzaldi: Il presidente delle Regioni Bonaccini chiede modifiche e correzioni al Dpcm. Complimenti al Tg3 per aver fatto l'inter… - paolacapello3 : RT @Michele_Anzaldi: Il presidente delle Regioni Bonaccini chiede modifiche e correzioni al Dpcm. Complimenti al Tg3 per aver fatto l'inter… - BomprezziMarco : RT @Michele_Anzaldi: Il presidente delle Regioni Bonaccini chiede modifiche e correzioni al Dpcm. Complimenti al Tg3 per aver fatto l'inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonaccini governo Covid, Bonaccini: "Il governo valuti delle correzioni al Dpcm" TGCOM Bologna- la didattica scolastica a distanza sarà ricoperta per il 75% ed il restante in classe

Uno spiraglio di normalità almeno per il 25% degli studenti delle superiori. E’ questa la decisione della Regione Emilia-Romagna che conferma la didattica a distanza per il 75% ...

Dpcm, Bonaccini: "Governo preveda correzioni, no a divisioni"

"Se il Governo potesse prendere qualche correzione" al Dpcm "darebbe il senso di aver compreso che forse non tutto è stato fatto nel migliore dei modi. Ma non dobbiamo dividerci". Lo ha detto il presi ...

Uno spiraglio di normalità almeno per il 25% degli studenti delle superiori. E’ questa la decisione della Regione Emilia-Romagna che conferma la didattica a distanza per il 75% ..."Se il Governo potesse prendere qualche correzione" al Dpcm "darebbe il senso di aver compreso che forse non tutto è stato fatto nel migliore dei modi. Ma non dobbiamo dividerci". Lo ha detto il presi ...