Belen e Antonino il loro nido d’amore è in camper (Di martedì 27 ottobre 2020) Belen è come un ciclone che entra nella vita di un uomo per sconvolgerla e, di conseguenza, fare sconvolgere la sua. Lo sa bene Antonino Spinalbese, hair stylist del team Coppola, che è passato nel giro di un’estate dalle “sciure” della Milano bene del salone di Corso Garibaldi a un giro in camper per le campagne della Toscana con la donna più desiderata del Belpaese. Certo, Antonino ha avuto il merito di crederci e Belen quello di non metterlo mai in soggezione: la showgirl non vuole far pesare la propria notorietà, piuttosto preferisce esaltare e valorizzare i punti di forza del ragazzo in modo che possa sentirsi stimolato a migliorare. E così pare che Spinalbese abbia preso alcuni giorni di ferie (o di aspettativa) dal lavoro (qualunque hair ... Leggi su aciclico (Di martedì 27 ottobre 2020)è come un ciclone che entra nella vita di un uomo per sconvolgerla e, di conseguenza, fare sconvolgere la sua. Lo sa beneSpinalbese, hair stylist del team Coppola, che è passato nel giro di un’estate dalle “sciure” della Milano bene del salone di Corso Garibaldi a un giro inper le campagne della Toscana con la donna più desiderata del Belpaese. Certo,ha avuto il merito di crederci equello di non metterlo mai in soggezione: la showgirl non vuole far pesare la propria notorietà, piuttosto preferisce esaltare e valorizzare i punti di forza del ragazzo in modo che possa sentirsi stimolato a migliorare. E così pare che Spinalbese abbia preso alcuni giorni di ferie (o di aspettativa) dal lavoro (qualunque hair ...

eva3000eva : Belen, con Antonino adesso è felice... - EuropeanEditore : Belen, con Antonino adesso è felice... - zazoomblog : Belen Rodriguez grande passo con Antonino: come la prenderà Stefano? - #Belen #Rodriguez #grande #passo - blogtivvu : Belen Rodriguez presenta Antonino Spinalbese al figlio Santiago: ecco come è avvenuto l’incontro - infoitcultura : Belen | spunta la foto su Antonino | dettaglio intimo in primo piano -