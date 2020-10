Abruzzo | corruzione sanitaria | 4 arresti | uno è un primario

(Di martedì 27 ottobre 2020) Lunga indagine della Guardia di Finanza sullain, dato sconcertante: tra i quattroc’è unLa Procura della Repubblica di Chieti ha indetto un’indagine per frode in forniture e approvvigionamento di protesi cardiache e altri dispositivi medicali sulla quale hanno operato i militari del Comando Provinciale di Chieti insieme ai … L'articolo: 4, uno è unproviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : Corruzione nella sanità abruzzese: 4 arresti, anche primario #ANSA - dacua86 : RT @Agenzia_Ansa: Corruzione nella sanità abruzzese: 4 arresti, anche primario #ANSA - magdulka64 : RT @ElioLannutti: Corruzione nella sanità abruzzese, 4 arresti. C'è anche il primario Di Giammarco, la procura: «Ha ricevuto mobili, parque… - MassimoSantoma2 : RT @Agenzia_Ansa: Corruzione nella sanità abruzzese: 4 arresti, anche primario #ANSA - vittoriodiri : RT @ElioLannutti: Corruzione nella sanità abruzzese, 4 arresti. C'è anche il primario Di Giammarco, la procura: «Ha ricevuto mobili, parque… -

Ultime Notizie dalla rete : Abruzzo corruzione

TGCOM

nei confronti di 4 soggetti residenti in Abruzzo e nelle Marche, indagati a vario titolo per corruzione, falso, turbativa d’asta e omicidio colposo per una maxi frode sulla spesa sanitaria. A ...Notizie Attualità - 27/10/2020 - Nella mattinata odierna, militari del Comando Provinciale di Chieti unitamente ai colleghi delle province di Pescara, Teramo, Macerata, Ascoli ...