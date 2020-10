WindTre, migliore operatore per gestione clienti nei punti vendita (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – WindTre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, per il quinto anno consecutivo, è al primo posto, come operatore di telefonia, per “l’eccellente servizio di assistenza ai clienti nei suoi punti vendita e per il servizio ADSL”. Lo rileva lo studio denominato “I Migliori in Italia – Campioni del Servizio”, curato dall’autorevole Istituto Tedesco di Qualità e Finanza.“I prestigiosi riconoscimenti attribuiti a WindTre, sottolinea Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di WindTre, premiano le scelte dell’azienda che si è posta come obiettivo quello di avvicinare le persone attraverso la tecnologia, supportandole ogni giorno nelle sfide del presente grazie alla ‘Top ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) –, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, per il quinto anno consecutivo, è al primo posto, comedi telefonia, per “l’eccellente servizio di assistenza ainei suoie per il servizio ADSL”. Lo rileva lo studio denominato “I Migliori in Italia – Campioni del Servizio”, curato dall’autorevole Istituto Tedesco di Qualità e Finanza.“I prestigiosi riconoscimenti attribuiti a, sottolinea Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di, premiano le scelte dell’azienda che si è posta come obiettivo quello di avvicinare le persone attraverso la tecnologia, supportandole ogni giorno nelle sfide del presente grazie alla ‘Top ...

