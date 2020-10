They Were Ten su Fox la miniserie francese rilettura di Dieci Piccoli Indiani dal 27 ottobre (Di lunedì 26 ottobre 2020) They Were Ten dal 27 ottobre su Fox la miniserie ispirata a Dieci Piccoli Indiani di Agatha Chrstie Arriva a sorpresa da martedì 27 ottobre su Fox They Were Ten (Ils étaient dix in originale) adattamento contemporaneo del romanzo di Agatha Christie, non annunciata in precedenza tra i titoli del mese dei canali Sky. Nel cast troviamo anche l’italiana Matilda Lutz vista ne I Medici e n L’Estate addosso di Gabriele Muccino. La miniserie francese in 6 episodi è stata tra i titoli presentati al Series Mania di quest’anno, un thriller psicologico che fa precipitare un gruppo di 10 persone in un incubo apparentemente senza fine e senza alcuno scopo. Gli ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 26 ottobre 2020)Ten dal 27su Fox laispirata adi Agatha Chrstie Arriva a sorpresa da martedì 27su FoxTen (Ils étaient dix in originale) adattamento contemporaneo del romanzo di Agatha Christie, non annunciata in precedenza tra i titoli del mese dei canali Sky. Nel cast troviamo anche l’italiana Matilda Lutz vista ne I Medici e n L’Estate addosso di Gabriele Muccino. Lain 6 episodi è stata tra i titoli presentati al Series Mania di quest’anno, un thriller psicologico che fa precipitare un gruppo di 10 persone in un incubo apparentemente senza fine e senza alcuno scopo. Gli ...

Arriva a sorpresa da martedì 27 ottobre su Fox They Were Ten (Ils étaient dix in originale) adattamento contemporaneo del romanzo di Agatha Christie, non annunciata in precedenza tra i titoli del mese ...

