Stroncato da un malore lo storico capogruppo Spd

Si è accasciato a terra, improvvisamente, pochi minuti prima della diretta come ospite del talk-show Berlin-Direkt della tv pubblica Zdf. Thomas Oppermann, 66 anni, vicepresidente del Bundestag e storico capogruppo Spd, è morto domenica sera subito dopo il collasso nella sala rianimazione dell'ospedale universitario di Gottinga. A dare l'annuncio per primo è stato il deputato socialdemocratico Hubertus Heil «sconvolto» esattamente quanto la cancelliera Angela Merkel che ieri ha reso omaggio al «partner politico serio e affidabile capace di gestire le … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Politica in lutto in Germania per la morte di Thomas Oppermann: il vicepresidente del Bundestag, il Parlamento tedesco, aveva 66 anni ed è stato stroncato da un malore questa mattina.

È previsto che ogni giorno vengano inviati a tutte le persone con un esito negativo del tampone o un SMS, se è confermata la validità di un numero di telefono cellulare, o una chiamata automatica sul… ...

Politica in lutto in Germania per la morte di Thomas Oppermann: il vicepresidente del Bundestag, il Parlamento tedesco, aveva 66 anni ed è stato stroncato da un malore questa mattina.