Sinner continua a salire

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo Anversa e Colonia 2, . Per ora Le due vittorie consecutive non consentono a Zverev di muovere la sua classifica e resta in settima posizione. : sarà un top ten? Sicuramente il bambino italiano tira siluri e ha grandi margini di miglioramento, anche misurandosi con campioni esperti. Certo è che lui fa parte della nuova evoluzione tennistica. Ha sicuramente i mezzi per essere un top ten vediamo con l’anno nuovo. I movimenti della classifica Indubbiamente come un razzo, anche se ci sono altri che non scherzano. Il finalista in Germania Diego Schwartzman guadagna altri 105 punti nella lotta per la qualificazione alle Atp Finals, lotta che vede protagonista anche Matteo Berrettini. Insieme a Nadal, Federer e Zverev, Berrettini sarà uno dei pochi della Top 10 a non partecipare al torneo Atp di Vienna. come un razzo Questa settimana ...