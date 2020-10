Shakhtar Donetsk-Inter, Conte: “Vogliamo fare una buona gara” (Di lunedì 26 ottobre 2020) La conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter. KIEV (UCRAINA) – Vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter per Antonio Conte. Il tecnico ha presentato la delicata sfida di Kiev, decisiva per il futuro dei nerazzurri nel girone. Shakhtar Donetsk-Inter, la conferenza stampa di Antonio Conte In conferenza stampa Antonio Conte ha presentato le insidie della sfida: “Nella partita di Europa League siamo stati perfetti in entrambe le fasi. Dobbiamo ripeterci se vogliamo portare a casa un risultato positivo. Non vinci a Madrid per caso. Loro sono molto forti, ma noi vogliamo fare una buona ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 26 ottobre 2020) La conferenza stampa di Antonioalla vigilia di. KIEV (UCRAINA) – Vigilia diper Antonio. Il tecnico ha presentato la delicata sfida di Kiev, decisiva per il futuro dei nerazzurri nel girone., la conferenza stampa di AntonioIn conferenza stampa Antonioha presentato le insidie della sfida: “Nella partita di Europa League siamo stati perfetti in entrambe le fasi. Dobbiamo ripeterci se vogliamo portare a casa un risultato positivo. Non vinci a Madrid per caso. Loro sono molto forti, ma noi vogliamouna...

