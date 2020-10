Ricciardi boccia il nuovo DPCM: “Servono veri lockdown localizzati” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il governo non vuol sentir neanche nominare un nuovo e possibile lockdown. Il nuovo DPCM ha creato un malcontento come non si vedeva da mesi e il motivo è legato all’apparente mancanza di un criterio preciso delle nuove misure restrittive in vigore da oggi, con la chiusura di cinema e teatri e nessuna limitazione per le celebrazioni religiose, ma anche i forti limiti di orario per bar e ristoranti che da mesi avevano adottato con assoluto rigore tutte le misure necessarie per limitare il contagio da COVID-19. Il governo, è evidente, ha cercato di fare una mediazione, scontentando meno categorie possibili e sperando che questo sia sufficiente per limitare il più possibile la diffusione del virus e far rientrare quanto prima l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. E se per molti le ... Leggi su blogo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il governo non vuol sentir neanche nominare une possibile. Ilha creato un malcontento come non si vedeva da mesi e il motivo è legato all’apparente mancanza di un criterio preciso delle nuove misure restrittive in vigore da oggi, con la chiusura di cinema e teatri e nessuna limitazione per le celebrazioni religiose, ma anche i forti limiti di orario per bar e ristoranti che da mesi avevano adottato con assoluto rigore tutte le misure necessarie per limitare il contagio da COVID-19. Il governo, è evidente, ha cercato di fare una mediazione, scontentando meno categorie possibili e sperando che questo sia sufficiente per limitare il più possibile la diffusione del virus e far rientrare quanto prima l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. E se per molti le ...

pborghilivorno : #coronavirus Walter Ricciardi boccia il dpcm: 'Servono lockdown locali per rallentare il virus' (VIDEO) - FilippoCarmigna : Ricciardi boccia il Dpcm'Misure non sufficienti' - AlienoGrigio17 : 'Walter @WRicciardi a @OmnibusLa7 boccia il @Dpcm: 'Servono lockdown locali, non lo dico io ma questi dati'.' E no… - infoitsalute : Walter Ricciardi boccia il dpcm: 'Servono lockdown locali per rallentare il virus' (VIDEO) - infoitsalute : Walter Ricciardi a Omnibus boccia il Dpcm: 'Servono lockdown locali, non lo dico io ma questi dati' -

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardi boccia Walter Ricciardi boccia il dpcm: "Servono lockdown locali per rallentare il virus" (VIDEO) L'HuffPost Ricciardi: «Virus fuori controllo servono zone rosse per fermarlo»

Direttore scientifico Maugeri e consigliere del ministro: «Le Regioni non hanno un piano» Boccia il coprifuoco e promuove la scuola da casa. «I malati Covid vengono curati prima» ...

Walter Ricciardi a Omnibus boccia il Dpcm: "Servono lockdown locali, non lo dico io ma questi dati"

“Servono lockdown locali, le misure adottate non sono sufficienti”. Stando a sentire Walter Ricciardi, consigliere del ministro Roberto Speranza, il premier Giuseppe Conte ha firmato il terzo Dpcm in ...

Direttore scientifico Maugeri e consigliere del ministro: «Le Regioni non hanno un piano» Boccia il coprifuoco e promuove la scuola da casa. «I malati Covid vengono curati prima» ...“Servono lockdown locali, le misure adottate non sono sufficienti”. Stando a sentire Walter Ricciardi, consigliere del ministro Roberto Speranza, il premier Giuseppe Conte ha firmato il terzo Dpcm in ...