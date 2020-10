Red Bull Factions 2020 | Cyberground Gaming | “Voglia vincere ma è anche un banco di prova”

Leggi su esports247

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Redè uno di tornei di League of Legends più ambiti. Quest’anno, nella versione, torna con un formato rivoluzionato: quest’anno le fazioni (leda cui il nome del torne) a disposizione di ogni squadra saranno due, una primaria e una secondaria, quindi bisognerà cercare le sinergie migliori tra le diverse regioni del mondo di Runeterra. A partecipare, tra le tante squadre iscritte (parliamo di bene 69 team registrati), gli amici di. Li abbiamo intervistati, in questa occasione, e questo è quanto è emerso. D: Com’è nata la squadra che parteciperà al Red? Come e perché avete scelto gli elementi che ...