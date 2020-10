Quali sono gli uomini più sensibili dello zodiaco? Ecco la risposta

Leggi su giornal

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Con il graduale normalizzazione dei generi, non stupisce più riscontrare caratteristiche un tempoi accomunabili al sesso femminile anche in quello maschile e viceversa: per questo motivo l’uomo può manifestare senza (particolari) problemi il proprio essere sensibile senza sentirsi inadeguato nella società moderna, anzi è un tratto che, opportunamente gestito può risultare molto interessante per il sesso opposto. Solitamente i rappresentati del sesso maschile piùfanno parte di questa tipologia di segni zodiacali: Pesci I nati sotto questo segno, solitamente molto sensibile ed empatico, sanno benissimo che gran parte delle situazioni pratiche vanno approcciate con la logica e la ragione ma nonostante questo non riescono a fare a meno che somatizzare parecchio, indifferentemente dal tipo di emozione. Riescono quasi ...