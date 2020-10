Primavera Genoa-Bologna 1-2. Rabbi e Rocchi in rimonta (Di lunedì 26 ottobre 2020) GENOVA - Vittoria in rimonta del Bologna Primavera in casa del Genoa . Padroni di casa avanti per primi con Della Pietra , ospiti che pareggano con Rabbi e vincono con Rocchi . In classifica il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020) GENOVA - Vittoria indelin casa del. Padroni di casa avanti per primi con Della Pietra , ospiti che pareggano cone vincono con. In classifica il ...

sportli26181512 : #Primavera Genoa-Bologna 1-2. Rabbi e Rocchi in rimonta: I padroni di casa passano per primi in vantaggio con Della… - luca_nigro : La #Primavera vince in casa del #Genoa 2-1 #BFC - MondoPrimavera : Il #Genoa ci prova ma non basta per superare il #Bologna?? #Pagelle - BfcOfficialPage : ????? | PRIMAVERA ?? La cronaca della vittoria dei nostri ragazzi, sotto il segno della doppia “R”! ??… - TuttoBolognaWeb : Il Bologna Primavera vince 1-2 contro il Genoa - -