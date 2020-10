Paura per Luca Tommassini: “Mi hanno puntato una pistola alla gola”. Faccia a faccia con i rapinatori (Di lunedì 26 ottobre 2020) Luca Tommassini, coreografo noto in tutto il mondo per aver lavorato con star del calibro di Madonna, Geri Haliwell, Kylie Minogue, è stato vittima di un tentativo di furto con scasso nella sua casa di Trastevere a Roma e si è ritrovato alle 23 di ieri, allo scattare del coprifuoco, di fronte a un gruppo di rapinatori prima sulla porta di casa e poi sull’ingresso del condomino. Dopo essere fuggito per le scale, è stato immobilizzato da due rapinatori che gli hanno puntato una pistola in faccia e in gola. Questo il racconto di Luca all’Ansa: “Avevano un borsone, accette, picconi, e non so che altro, mi spingevano, strattonavano. Li ho supplicato di non uccidetemi, mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020), coreografo noto in tutto il mondo per aver lavorato con star del calibro di Madonna, Geri Haliwell, Kylie Minogue, è stato vittima di un tentativo di furto con scasso nella sua casa di Trastevere a Roma e si è ritrovato alle 23 di ieri, allo scattare del coprifuoco, di fronte a un gruppo diprima sulla porta di casa e poi sull’ingresso del condomino. Dopo essere fuggito per le scale, è stato immobilizzato da dueche gliunaine in gola. Questo il racconto diall’Ansa: “Avevano un borsone, accette, picconi, e non so che altro, mi spingevano, strattonavano. Li ho supplicato di non uccidetemi, mi ...

insopportabile : Saremo quindi tutti chiusi ma aperti con prudenza senza paura con incentivi per tutti ma non a pioggia non penalizz… - AlessiaMorani : “L’obiettivo del governo è di mantenere la paura, perché attraverso la paura riesce a mantenere se stesso”. Lo ha d… - lauraboldrini : Belle le parole di #PapaFrancesco sulle #unionicivili omosessuali. È il riconoscimento del diritto di ogni person… - MyllaRossi : RT @sempreciro: In una città in Cina hanno trovata una donna positiva asintomatica al #COVID19. Solo ieri hanno fatto i test a 2,8 milioni… - ManconiMarco : @lauraboldrini Chissà che paura gli avrete fatto! Non lo invidio, per niente! Gli avrete fatto passare momenti di panico infernale! -

Ultime Notizie dalla rete : Paura per Paura per Luca Tommassini: "Mi hanno puntato la pistola in faccia" Yahoo Finanza Nuovo Dpcm agita la maggioranza. Renzi: «Va cambiato». Ira di Zingaretti: «No a doppi giochi»

Ma basta essere andati al cinema o al teatro, in queste settimane, per capire che non sono posti dove si rischia di morire, ma dove - anzi - si impara a vivere meglio. Affrontare la pandemia è un ...

Migliori TV per Xbox Series X | Ottobre 2020

Non sai come scegliere la nuova TV? Niente paura, ti spiego quali sono le caratteristiche necessarie per giocare in 4K@120Hz con la nuova Xbox Series X. Per beneficiare del 4K@120Hz che l’hardware di ...

Ma basta essere andati al cinema o al teatro, in queste settimane, per capire che non sono posti dove si rischia di morire, ma dove - anzi - si impara a vivere meglio. Affrontare la pandemia è un ...Non sai come scegliere la nuova TV? Niente paura, ti spiego quali sono le caratteristiche necessarie per giocare in 4K@120Hz con la nuova Xbox Series X. Per beneficiare del 4K@120Hz che l’hardware di ...