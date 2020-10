Paola Barale oggi single | «Non ho appeso il cappello al chiodo | mi sto divertendo con quelli sbagliati»

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 26 ottobre 2020) È entrata nel mondo dello spettacolo grazie alla somiglianza con Madonna, maha una propria identità ben definita e determinata: ospite della puntata odierna – lunedì 26 ottobre 2020 – diè un altro giorno,ha preferito collegarsi con il programma di RaiUno nel rispetto delle regole per la prevenzione del contagio da Coronavirus. Non ha risparmiato, in effetti, una parentesi per la situazione attualmente vissuta: “Avrei voluto raggiungerti – ha confessato a Serena Bortone – ma in questo periodo, quando si può bisogna evitare gli spostamenti quindi ho preferito farlo in collegamento, anche se mi sembra un po’ una resa, cosa che non voglio fare”. “Dobbiamo essere sempre positivi con la sicurezza ...