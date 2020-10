Napoli, un giro tra i ristoratori: “Così si chiude. Ora non fateci pagare le bollette” | VIDEO (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Mazzata”, “collasso”, “fallimento”. Non usano mezzi termini gli addetti del mondo della ristorazione per commentare le ultime misure del governo per limitare i contagi di Covid, con blocco delle attività alle 18. Tra i locali del centro storico di Napoli il disappunto dei gestori per l’ultimo Dpcm è evidente. “Non siamo contenti, come tutti gli operatori, e soprattutto siamo preoccupati”, chiarisce subito Massimo Di Porzio, patron di Umberto Ristorante in via Alabardieri e presidente campano di Fipe Confcommercio, la federazione dei pubblici esercizi, puntando l’indice sui continui aggiornamenti delle norme. “Da marzo abbiamo subìto 83 ordinanze della Regione Campania e abbiamo perso il conto dei Dpcm che sono stati emanati. La situazione economico-finanziaria delle aziende ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Mazzata”, “collasso”, “fallimento”. Non usano mezzi termini gli addetti del mondo della ristorazione per commentare le ultime misure del governo per limitare i contagi di Covid, con blocco delle attività alle 18. Tra i locali del centro storico diil disappunto dei gestori per l’ultimo Dpcm è evidente. “Non siamo contenti, come tutti gli operatori, e soprattutto siamo preoccupati”, chiarisce subito Massimo Di Porzio, patron di Umberto Ristorante in via Alabardieri e presidente campano di Fipe Confcommercio, la federazione dei pubblici esercizi, puntando l’indice sui continui aggiornamenti delle norme. “Da marzo abbiamo subìto 83 ordinanze della Regione Campania e abbiamo perso il conto dei Dpcm che sono stati emanati. La situazione economico-finanziaria delle aziende ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli giro Napoli, la guerriglia contro il coprifuoco fa il giro del mondo Fanpage.it Coprifuoco, proteste a Salerno: manifestanti cercano di raggiungere casa di Vincenzo De Luca

Manifestazione nella notte a Salerno contro il coprifuoco ed il nuovo DPCM per contrastare la pandemia di coronavirus.

Nuovo giro di tamponi al Palermo, in dubbio le partite con Potenza e Viterbese

Al momento Palermo-Potenza stando al regolamento della Lega Pro dovrebbe giocarsi. Il recupero del match dovrebbe disputarsi giovedì pomeriggio ma la tappa decisiva sarà domani quando il gruppo rosane ...

