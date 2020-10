Lucescu: “In Champions non abbiamo possibilità. Pirlo è come un figlio” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il tecnico della Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport. Queste le parole che ricorda gli anni con Pirlo: “La Juve ha meritato la vittoria, veniamo da un periodo molto difficile, cinque anni senza Champions League e con problemi finanziari. abbiamo fatto una squadra con giocatori che vengono dalle giovanili, ci siamo qualificati ma la squadra è ancora da formare. I bianconeri e il Barcellona penso che possano qualificarsi senza problemi agli ottavi.Mi sono dimesso perché non ero accettato, l’ho fatto per la mia vita e non per i soldi. Covid? I calciatori hanno bisogno dei tifosi, giocare con o senza pubblico è totalmente diverso, non c’è lo stesso ritmo. Pirlo? Deve trovare un equilibrio. Non è facile ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il tecnico della Dinamo Kiev, Mircea, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport. Queste le parole che ricorda gli anni con: “La Juve ha meritato la vittoria, veniamo da un periodo molto difficile, cinque anni senzaLeague e con problemi finanziari.fatto una squadra con giocatori che vengono dalle giovanili, ci siamo qualificati ma la squadra è ancora da formare. I bianconeri e il Barcellona penso che possano qualificarsi senza problemi agli ottavi.Mi sono dimesso perché non ero accettato, l’ho fatto per la mia vita e non per i soldi. Covid? I calciatori hanno bisogno dei tifosi, giocare con o senza pubblico è totalmente diverso, non c’è lo stesso ritmo.? Deve trovare un equilibrio. Non è facile ...

