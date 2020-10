Le Regioni chiedono lo stop ai tamponi agli asintomatici Crisanti | «Sarà una catastrofe»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Il contact tracing è saltato, le Asl non riescono più a risalire ai contatti dei positivi per testarli e provare a risalire alla catena dei contagi, proprio per questo, riporta Repubblica, lehanno scritto al ministro alla Salute Roberto Speranza per proporre di cambiare le regole sui test, permettendo a chi è in crisi a causa dei troppi positivi di non fare il tampone, molecolare. L’orientamento è quello di incrementare invece il contact tracing tramite l’assunzione di nuovo personale e il coinvolgimento diretto dei medici di famiglia. La proposta che arriva da Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna e presidente della conferenza delle, è quella di isolare i contatti diretti di un positivo e di sottoporli a tampone solo nel caso in cui sopravvenissero sintomi. Se dovessero ...