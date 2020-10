Le palestre che sfidano il Dpcm e restano aperte: 'Noi rispettiamo le regole. Il lavoro è un diritto' (Di lunedì 26 ottobre 2020) La chiusura forzata di teatri e cinema, di bar e ristoranti, dopo le 18,, ma soprattutto di palestre e piscine, non è passata inosservata dopo la pubblicazione del Dpcm in vigore da oggi. Ma c'è chi ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 ottobre 2020) La chiusura forzata di teatri e cinema, di bar e ristoranti, dopo le 18,, ma soprattutto die piscine, non; passata inosservata dopo la pubblicazione delin vigore da oggi. Ma c'; chi ...

matteosalvinimi : Chiudere attività come palestre, cinema e teatri che negli ultimi mesi hanno investito tanto per adeguare gli stand… - Capezzone : Da Veltroni a Rep, escono al naturale. Non si incazzano tanto per l’ingiusta chiusura di teatri e cinema, ma per il… - SabrinaSalerno : Questo parziale #lockdown è la prova evidente che abbiamo fallito. Trovo ingiusto aver chiuso le palestre, il senso… - marialetizianal : RT @AnnalisaChirico: Ci sono situazioni estreme? Si facciano chiusure geograficamente localizzate ma che senso ha colpire interi settori ch… - frav89 : Franceschini dice che la chiusura di palestre, teatri e cinema è orientata a ridurre la mobilità delle persone. A q… -

Ultime Notizie dalla rete : palestre che Le palestre che sfidano il Dpcm e restano aperte: «Noi rispettiamo le regole. Il lavoro è un diritto» Leggo.it Nuovo DPCM, CNA Imperia: “Grande preoccupazione per il futuro delle imprese del comparto alimentare”

i gestori di palestre e centri benessere, cioè tutte quelle categorie economiche e professionali che più stanno soffrendo questa terribile situazione: ora pretendiamo serietà e programmazione, i dati ...

Dpcm: tiene palestra aperta, multata e costretta a chiudere

(ANSA) - MANIAGO, 26 OTT - Una palestra di Maniago (Pordenone) è stata chiusa questa mattina dagli agenti della Polizia locale dell'Uti delle Valli e delle Dolomiti friulane dopo che la struttura ...

i gestori di palestre e centri benessere, cioè tutte quelle categorie economiche e professionali che più stanno soffrendo questa terribile situazione: ora pretendiamo serietà e programmazione, i dati ...(ANSA) - MANIAGO, 26 OTT - Una palestra di Maniago (Pordenone) è stata chiusa questa mattina dagli agenti della Polizia locale dell'Uti delle Valli e delle Dolomiti friulane dopo che la struttura ...